L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini torna a parlare dopo il silenzio delle ultime giornate e protesta per alcune decisioni arbitrali.

Gian Piero Gasperini commenta a Sky Sport la gara vinta contro il Bayer Leverkusen ed i torti subiti, a suo dire, dalla sua squadre in Serie A. “Partita bellissima, averla fatta è un grande merito e una grande soddisfazione. Bisogna essere felici: prima della partita avremmo firmato per andare in Germania con 2 risultati su 3. Non abbiamo mai avuto problemi, come succede a tutti abbiamo fatto delle gare sotto tono ma l’Atalanta ha sempre fatto prestazioni e partite quasi sempre con questa mentalità. Non sempre per proprie colpe, non ha raccolto quanto meritava“.

Duvan Zapata Atalanta

“Cosa intendevo con il fatto che non abbiamo raccolto per colpe non nostre? Mi riferivo a tutte le situazioni create in campo nelle ultime gare, gol tolti gol messi, rigori tolti rigori messi. Abbiamo incontrato anche un calendario durissimo, c’è stato anche il Covid e con un attacco spuntato. Nei nostri confronti non c’è stato lo stesso rispetto, alcune cose sono state clamorosamente cancellate. Dobbiamo reagire con le nostre capacità, quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo“.

