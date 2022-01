Gasperini: “Impedito all’Inter di fare gioco, abbiamo avuto più occasioni dell’Inter”

Gian Piero Gasperini analizza così lo 0-0 ottenuto ieri sera a Bergamo contro l’Inter a DAZN: “Abbiamo fatto un’ottima gara. Partita difficile per il valore dell’Inter. Non sono d’accordo che abbiamo fatto qualcosa di meno. Anzi forse abbiamo fatto qualcosa in più. Per il numero di occasioni. Loro sono rimasti bassi, con il loro portiere e aspettavano che uscissimo per infilarci nelle loro combinazioni. Ma globalmente abbiamo fatto bene”.

“Nel finale siamo calati perché loro hanno messo due attaccanti freschi. Forse meritavamo qualcosa in più noi. Nelle partite tra me e Inzaghi ci sono sempre stati grandi gol. Stranamente è uscito uno zero a zero. Un’ottimo zero a zero, giocato da entrambi le squadre con l’obiettivo di vincere fino alla fine. Abbiamo fatto una gara aggressiva, andiamo a pressare alto ma non ho mai visto un giocatore finire a destra o un centrale giocare dall’altra parte. Siamo riusciti ad impedirgli di riuscire spesso, siamo riusciti ad impedirgli di fare il loro gioco perché di solito dominano le partite. È stata una bella gara”.