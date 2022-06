Stasera alle 20:45 a Monchengladbach va in scena Germania-Italia, ultima gara di giugno della UEFA Nations League per queste due squadre.

La Germania è terza in classifica nel gruppo 3 della Lega A di Nations League con 3 punti in 3 gare, l’Italia è al comando con 2 lunghezze in più. Formazione piuttosto sperimentale per Mancini mentre Flick sceglie gran parte dei migliori; ecco le probabili formazioni.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. Ct: Flick. A disposizione: Trapp, Baumann, Tah, Klostermann, Henrichs, Stach, Hofmann, Brandt, Gundogan, Adeyemi, Nmecha, Sane, Werner.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini. A disposizione: Cragno, Meret, Luiz Felipe, Gatti, Scalvini, Di Lorenzo, Esposito, Frattesi, Caprari, Pellegrini, Scamacca, Cancellieri.

