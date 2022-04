Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo indica la ricetta per continuare a far bene e per salvarsi senza troppi patemi.

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa della gara di oggi pomeriggio contro la Roma. “La gara contro il Venezia ci ha portato in dote tre punti importanti per inseguire il nostro obiettivo ma è già dimenticata. Da diverse giornate la Roma ha trovato la quadra. Li affronteremo nel loro momento migliore, avremo davanti un avversario molto forte. La partita sarà difficilissima ma sarebbe importante dare continuità. Servirà una gara straordinaria per portare a casa un risultato positivo”.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

“Poi quello che chiedo sempre ai ragazzi è giocarsi le partite non col braccino corto ma con coraggio, servirà sfoggiare una prestazione super. Dobbiamo provare a rendere la vita difficile ai nostri avversari e per farlo confido molto sul nostro dodicesimo uomo, che tornerà a riempire la Sud a Marassi per darci una mano. La pausa per le nazionali porta inevitabilmente con sé un dispendio di energie fisiche e mentali; viaggi, impegni, c’è chi ha ottenuto la qualificazione al Mondiale chi è rimasto fuori. Ora però bisogna rimettere al primo posto solo la Samp. Sarebbe determinante domani poter dare continuità ai risultati per tirarci fuori dalla lotta salvezza, ma le insidie sono dietro l’angolo“.

