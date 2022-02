L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo analizza la vittoria ottenuta ieri contro l’Empoli per 2-0.

È soddisfatto Marco Giampaolo dopo la vittoria della Sampdoria sull’Empoli; ecco le sue dichiarazioni nel post-gara. “Mi è piaciuta la prestazione solida e concentrata. Sono contento, perché abbiamo portato fuori il massimo da questa partita. Abbiamo dimostrato grande spirito, senza mai disunirci. Quagliarella ha fatto quello che sa fare meglio: segnare e giocare con spirito”.

Stadio Luigi Ferraris

“Con me ha fatto i primi 100 gol in A, il capocannoniere ed è diventato goleador centenario per la Sampdoria: penso non serva dire altro. Non bisognava però spremerlo oltre, per questo l’abbiamo cambiato. Ha grande disponibilità, spirito, ha 39 anni e ha rincorso tutti. La testa fa la differenza, su Fabio non ho mai avuto nessun dubbio. Non era l’unico fisicamente non al meglio: siamo arrivati con qualche problema di troppo“.

