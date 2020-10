Gianluigi Buffone: la gaffe di Rainews scatena i tifosi sui social

Gianluigi Buffone è trend topic su Twitter da diverse ore, ma perché? È partito tutto da una gaffe del social media manager di Rainews, che riportando una notizia su alcuni calciatori della Juventus ha trasformato Gianluigi Buffon, 42enne estremo difensore bianconero in Gianluigi Buffone, appunto. Il post era relativo alla notizia dei 7 calciatori del club torinese che hanno abbandonato la cosiddetta “bolla”, l’isolamento fiduciario presso il J Hotel, chi per tornare a casa e chi per rispondere alla convocazione della propria nazionale.

I sette calciatori bianconeri sono stati segnalati dalla Juventus all’Asl, che a sua volta ha girato la segnalazione anche alla Procura di Torino. Da qui il tweet di Rainews: “Nel mirino dell’azienda sanitaria, pronta a segnalare alla Procura i giocatori della Juve, sono finiti Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo Luis da Silva, Paulo Dybala, Ronaldo, Gianluigi Buffone e Merih Demiral”.

Gianluigi Buffone: gaffe cancellata ma nessuna rettifica

Il correttore automatico di un dispositivo mobile potrebbe essere alla base della gaffe di chi ha pubblicato il tweet per conto dell’account ufficiale della testata Rai, ma sta di fatto che nel giro di poche ore si è scatenato un vero e proprio tamtam, con tanto di sfottò soprattutto nei confronti degli juventini. Al momento in cui scriviamo, il tweet con la gaffe non risulta essere più online e al contempo constatiamo che non ci sia stato alcun tweet di rettifica né di scuse nei confronti del calciatore.