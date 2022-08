L’attaccante del Milan Olivier Giroud si è ambientato a perfezione a Milanello.

Olivier Giroud in un’intervista a DAZN ha svelato anche qualche curiosità dello spogliatoio rossonero. “Sono molto fiero dello scudetto che abbiamo riportato a Milano, ho dato il mio contributo al Milan con tanti gol e ne sono felice“.

Theo Hernandez Jonathan Clauss

“Yacine Adli ha già imparato l’italiano e lo parliamo ogni tanto, Divock Origi invece deve ancora prendere un po’ di lezioni, anche io cerco sempre di migliorare la mia conoscenza della lingua. Anche i miei figli ballano la ‘Pioli is on fire dance’, gliel’ho insegnata. Quando ho segnato il mio primo gol della stagione hanno cantato ‘Siamo venuti quassù, siam venuti quassù, per vedere segnare Giroud’ ed è stato emozionante. Gli ho insegnato anche il coro ‘siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi'”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG