Il club francese ha già cambiato un allenatore e mandato via un vice-allenatore ma potrebbe non essere finita qui.

Situazione molto tesa quella che sta vivendo l’Olympique Marsiglia: dopo le dimissioni di Jorge Sampaoli e quelle di Mauro German Camoranesi, potrebbe saltare anche Igor Tudor.

Pallone Champions League

Secondo La Provence l’ex tecnico dell’Hellas Verona userebbe metodi di lavoro indigesti alla squadra: il capitano Dimitri Payet avrebbe chiesto di avere un colloquio col presidente Pablo Longoria per parlare del nuovo allenatore. Il campionato francese inizia questo fine settimana e la posizione di Tudor non è salda, l’allenatore potrebbe saltare prima ancora di aver allenato la squadra in una gara ufficiale. Ricordiamo che, invece, Sampaoli si era dimesso per diversità di vedute col presidente.

