L’attaccante della Francia Olivier Giroud è vicino a diventare miglior marcatore di sempre della nazionale francese.

Olivier Giroud è a 3 goal dal record di tutti tempi della nazionale francese, lo detiene Thierry Henry. L’attaccante del Milan ha segnato due reti nelle ultime due gare che tra l’altro non doveva nemmeno disputare; l’ex Chelsea è stato convocato solo per l’infortunio di Karim Benezema. Ecco le parole di Giroud sull’avvicinarsi del record.

Pallone Champions League

“Ho segnato ancora, bene così, quando sono in campo cerco sempre di dare qualcosa in più. Griezmann mi ha fatto un bell’assist e sono riuscito a trasformarlo in gol. Sono contento, continuiamo così e poi mi sono avvicinato ancor di più al record di Henry; ce l’ho in testa, ma non è un’ossessione, se devo passare il pallone lo faccio senza problemi: penso prima al collettivo e al bene del gruppo, poi il record arriverà”.

