Vitor Gouveia ha parlato di Paulo Fonseca e Rafa Leao a Sportitalia. “Penso che possa avere successo in rossonero. Se analizzi la sua carriera, è stato in squadre diverse, in Paesi diversi ed in livelli diversi diventando un allenatore molto competente, un buon leader. Lo ha dimostrato a Lione, Roma, allo Shakhtar, anche qui al Braga ed al Porto, pure se quest’ultima non è andata benissimo, ma ha dimostrato di aver imparato”.

Paulo Fonseca

Il calcio di Fonseca

“Nella maggior parte di queste esperienze ha fatto ottime annate, giocando un calcio attrattivo. Certo, quello che è bel gioco per me può non esserlo per altri, ma parliamo di squadre, quelle di Fonseca, che si sono sempre sapute adattare agli avversari. Con un sistema di gioco ben sviluppato sul possesso, anche quando gli avversari non gli offrono spazi. Molto organizzato nella fase difensiva. Allo stesso tempo sa dare grande libertà ai giocatori, soprattutto agli attaccanti, affinché sappiano mettere a disposizione la loro creatività in campo”.

L’attaccante esterno portoghese

“Su Leao non penso che diventerà un top player, per il semplice motivo che lo è già per quello che sta facendo negli ultimi anni nel Milan ed anche nella Nazionale portoghese. La cosa sorprendente e come sia una combinazione di una serie di qualità che non è concepibile che abbia un solo giocatore. L’incredibile velocità, con e senza palla, il fantastico controllo di palla. Queste due caratteristiche possono essere esplosive per un attaccante, renderlo uno che può spaccare le partite a favore della propria squadra. Tecnicamente fortissimo. Poi sa essere freddo davanti alla porta, anche se deve migliorare i numeri realizzativi. Gli assist che fa. Non è solo un grande attaccante, ma il suo apporto si vede anche in fase difensiva: tatticamente può crescere, ma lo vedo comunque recuperare diversi palloni. E’ davvero completo e può crescere”.

