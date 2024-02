Ciccio Graziani ha detto la sua dopo la vittoria dell’Inter nella 24^ giornata di campionato in casa della Roma: l’analisi

Intervenuto a Pressing, Ciccio Graziani si focalizza sulla vittoria dell’Inter in casa della Roma nella 24^ giornata di Serie A.

ROMA INTER – «Sabato importantissimo, ha vinto una partita straordinaria. Dopo quel primo tempo, pensavo fosse la giornata giusta per soccombere. Nel secondo tempo è rientrata e ha dato una dimostrazione di grande forza tecnica e mentale. Qualche difetto ce l’ha l’Inter, in 23 partite hanno preso 10 gol ma in una partita come quella di ieri potevano prendere 3 gol. L’azione di Lukaku poteva essere gestita meglio ma è un’azione da gol.

Diamo grandi meriti alla Roma, ha giocato un primo tempo bellissimo. Nei momenti positivi, devi cercare dei difetti e li analizzi con calma. Sono rimasto poi sbalordito dalla dislocazione della Roma nella ripresa, sono saltati gli equilibri, non c’era una logica. L’Inter ha fatto un secondo tempo stratosferico, oggi l’Inter ha un’autostima e una consapevolezza delle proprie forze disarmante per tutte le altre. Questi sono i punti scudetto»

L’articolo Graziani punzecchia l’Inter: «Qualche difetto ce l’ha, con la Roma poteva prendere 3 gol. Sono rimasto sbalordito da…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG