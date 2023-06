Guler Milan, il Fenerbahce a colloquio con il giocatore e il padre del ragazzo per parlare del futuro! Tutti i dettagli

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Arda Guler. Il 18enne di proprietà del Fenerbahce, che piace molto anche al Milan, avrebbe incontrato oggi insieme a suo padre il club turco.

Il Fenerbahce avrebbe manifestato la volontà di tenere Guler almeno per un’altra stagione. A riportarlo è Fabrizio Romano, che spiega anche come il PSG al momento non sia in corsa su questo fronte.

