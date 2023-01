Oggi #Kvaratskhelia non si è potuto allenare per i dolori dopo i falli subiti ieri sera in #InterNapoli. A #Napoli polemiche accese per l’arbitraggio di #Sozza. A riaccenderle anche questo video che ha protagonista #Handanovic con una frase infelice rivolta all’arbitro 😧 pic.twitter.com/oiGHmwhcFA

— Antonello Perillo (@anperillo) January 5, 2023