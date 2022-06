L’attaccante francese Kylian Mbappé fresco di rinnovo col Paris Saint Germain non si pone limiti per il prossimo futuro.

Kylian Mbappé ha assistito a New York al draft NBA ed in seguito è stato intervistato. “La Champions League è sicuramente un obiettivo. Un obiettivo chiaro, prefissato e annunciato… Non c’è bisogno di elencare altri aggettivi per descrivere la Champions League. La amiamo”.

Champions League

“Ora sappiamo che abbiamo tracciato il solco di una strada e questo è ciò che più conta, anche sul piano nazionale. Essere il capocannoniere assoluto del PSG sarebbe qualcosa di incredibile. Se continuerò a fare come ho fatto fino ad oggi, non ci saranno problemi”. Al momento è Edinson Cavani l’uomo ad aver segnato più goal nella storia del Paris Saint Germain con 200 reti realizzate, Mbappé è a 171.

