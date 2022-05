L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic si gode lo Scudetto appena conquistato non chiarendo i dubbi sul suo futuro.

Zlatan Ibrahimovic ha commentato così a DAZN il trionfo in Serie A col Milan. “Quando sono tornato qui ricordo che in conferenza stampa una giornalista disse che di solito chi torna dove è già stato può fare solo peggio. Io risposi che avrei lottato per riportare il club in alto e a vincere lo scudetto”.

Zlatan Ibrahimovic

“Non ci credeva nessuno, ma siamo qui, abbiamo lavorato tanto e fatto tanti sacrifici, dimostrando che grazie al lavoro niente è impossibile. I problemi che ho avuto quest’anno sono stati incredibili, ho giocato poco, ma penso di essere stato utile a questo gruppo fuori dal campo. Questi ragazzi aspettavano un pilota che li guidasse, l’ho fatto e abbiamo vinto. Il mio futuro? Devo lavorare per tornare a stare bene, poi penserò a cosa fare. Mia ultima partita? Se tornerò a stare bene no, dipende da cosa succederà nei prossimi giorni. Operazione? Vediamo…”.

