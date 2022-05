Il Milan vince il campionato dopo una stagione molto faticosa e combattuta con più squadre nei piani alti, questi i migliori.

I meriti del Milan che ha vinto lo scudetto dopo una stagione alternata è da ritrovare principalmente nel gruppo prima dei singoli. La squadra rossonera è stata costruita con intelligenza e sapendo dove spendere il denaro per i giocatori giusti al momento giusto. Uno dei fiori all’occhiello è senza dubbio Maignan, sostituire Donnarumma era complicato ma qui si è riusciti anche nel superarlo per il rendimento, fondamentale il suo apporto.

Maglia Milan 2022

Tra i migliori impossibile non citare Leao, il giocatore è completamente esploso, a tratti devastante in alcune partite, ampi margini di miglioramento per l’attaccante esterno che può entrare nell’elite del calcio Europeo. Nozione anche per Tonali, dopo una stagione deludente esce fuori con la sua qualità dimostrando di essere uno dei migliori del campionato italiano. Fondamentali le crescite di Tomori e Kalulu, senza dimenticare l’esperienza fondamentale di Giroud. Ultimo ma non per classifica, il tecnico Pioli che non ha mai snaturato le sue idee di calcio portandole fino alla fine a vincere lo scudetto.

