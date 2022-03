L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic non si abbatte dopo la sconfitta di ieri della sua Svezia nei playoff Mondiali.

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato dal canale CMore subito dopo il 2-0 incassato dalla Polonia che non permetterà alla sua Svezia di essere ai Mondiali. “Finché posso rimanere in forma, giocare e contribuire in qualche modo, spero di andare avanti. Continuerò il più a lungo possibile. Qui non avrete un’altra risposta solo perché non abbiamo vinto questa partita e non ci siamo qualificati per i Mondiali”.

IM_Zlatan_Ibrahimovic

“Questo vale per la selezione, ma anche per il Milan. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni in cui avremmo potuto segnare. Allo stesso tempo le hanno avute anche loro. Nella ripresa hanno segnato quasi subito, ma sarebbe anche potuta finire con una vittoria per noi. Tutti noi siamo delusi, com’è normale che sia quando si perde. Volevamo giocare il Mondiale, ma sfortunatamente non succederà“.

