Un gesto realizzato al momento della sua uscita dal campo e le parole del post gara potrebbero far pensare che Giorgio Chiellini non giochi più per l’Italia.

Giorgio Chiellini durante Turchia-Italia al momento della sua sostituzione ha baciato la fascia da capitano prima di darla a Donnarumma; più di qualcuno lo ha interpretato come gesto d’addio, ma il difensore non ha parlato in questo senso. Il bianconero ha solo lasciato questo messaggio su LinkedIn: “Questa sera ci aspettavamo di disputare un’altra partita e non possiamo negarlo. Il calcio è questo”.

Nazionale Italiana

“Giovedì è stata una pagina triste nelle nostre carriere, rimarrà sempre un grande vuoto dentro di noi. Ma nello sport, così come nella vita, bisogna avere la forza di rialzarsi. Sempre. E questi ragazzi potranno scrivere altre pagine importanti della storia del calcio italiano e farci vivere ancora quelle emozioni che abbiamo avuto la fortuna di provare la scorsa estate.

Sempre e comunque Forza Azzurri”.

