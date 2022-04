Il nuovo esterno offensivo della Fiorentina, Jonathan Ikone non parte con il piede giusto con i tifosi della squadra viola.

L’attaccante esterno della Fiorentina, Jonathan Ikone è tutto tranne che bugiardo, così come racconta in una intervista a BeinSports. Non farà di certo felici i tifosi sapere le sue parole, anche alla luce di come ancora fatichi ad avere il posto da titolare in rosa.

Queste le parole dell’attaccante esterno ex Lille: “Ho scelto la Fiorentina perché è un buon club intermedio che gioca a calcio. Non voglio saltare le tappe troppo velocemente. Non ho lasciato il Lille prima perché avevo paura di fare questo passo.”

Aggiunge: “Ne ho parlato spesso con la mia famiglia ed è quello che è venuto fuori. Sapevo che non avrebbe potuto seguirmi se me ne fossi andato e sarei dovuto crescere da solo. Mi sono preso il mio tempo, ho pensato e mi sono detto che era ora di partire.”

Conclude così: “Mi sono evoluto su questo punto, anche se mi manca la gioia di vivere che la mia famiglia mi porta.”

