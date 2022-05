Christian Eriksen è tornato a giocare in Premier League dopo il malore dell’estate scorsa; il suo contratto scade a giugno ma il Brentford vuole estenderlo.

Il Brentford è quattordicesimo in Premier League e quasi aritmeticamente salvo; Christian Eriksen ha firmato per soli 6 mesi ma il suo allenatore Thomas Frank vuole fare di tutto per trattenerlo anche in futuro; ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Christian Eriksen

“Sono sempre positivo, credo sempre che abbiamo ottime possibilità. So che è felice qui, si sta godendo il suo calcio. È una decisione che verrà presa a fine stagione. Come spero di convincerlo? Molto semplice, gli parlo. Presentiamo i nostri piani e ne discutiamo“. Sull’ex Inter si dice ci siano Manchester United, Newcastle e Tottenham del suo ex allenatore in nerazzurro Antonio Conte.

