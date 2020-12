Il CONI ha deciso: Juve-Napoli dovrà essere rigiocata. A poco più di due mesi da dalla mancata partecipazione del Napoli a causa COVID e lo 0-3 a tavolino e il punto di penalità per la squadra di De Laurentis, oggi pomeriggio il Collegio di Garanzia del CONI ha deciso di accogliere il ricorso presentato dal Napoli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e di annullare senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello del 10 novembre scorso.

Juventus-Napoli dovrà quindi rigiocarsi in data ancora da definire e con effetto immediato il Napoli si vede restituire il punto di penalizzazione. La Juventus, invece, perde i tre punti della vittoria e va a posizionarsi in classifica insieme alla Roma e al Napoli con 24 punti.

Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica.