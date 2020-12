Serie A, 14a giornata: oggi Crotone-Parma e Juventus-Fiorentina

Saranno Crotone-Parma e Juventus-Fiorentina ad aprire la 14esima giornata di Serie A e l’ultima di questo 2020 che si avvia alla sua conclusione. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.30 per Crotone-Parma, col Crotone che prova a smaccarsi dall’ultimo posto nella classifica generale.

Il match più atteso è quello tra Juventus e Fiorentina, al via alle 20.45. La Juventus non può ancora puntare al primo posto, ma potrebbe essere in grado di fare il balzo e posizionarsi al secondo posto insieme all’Inter, che giocherà invece domani pomeriggio contro il Verona.

Classifica Serie A aggiornata al 22 dicembre 2020

Milan 31

Inter 30

Juventus 27

Roma 24

Napoli 23

Sassuolo 23

Atalanta 21*

Lazio 21

Verona 20

Sampdoria 17

Udinese 15*

Benevento 15

Cagliari 14

Bologna 14

Parma 12

Fiorentina 11

Spezia 11

Torino 7

Genoa 7

Crotone 6

*Una partita giocata in meno