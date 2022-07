Dopo le dimissioni a sorpresa dell’allenatore argentino il club francese ha già scelto il nome del nuovo tecnico.

Igor Tudor molto probabilmente sarà il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia: prenderà il posto del dimissionario Jorge Sampaoli. Si parlato a lungo dei motivi che hanno portato a questa scelta clamorosa, come ammesso dall’ex tecnico c’erano differenze di vedute con la dirigenza.

Pallone Champions League

L’ex allenatore dell’Hellas Verona secondo La Provence avrebbe già trovato l’accordo per un biennale e potrebbe già oggi iniziare ad allenare la squadra; per lui si tratta di un salto notevole dato che il Marsiglia si è anche qualificato alla prossima Champions League. Altri candidati per la panchina erano Roberto De Zerbi e Marcelino.

