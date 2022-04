Sven Botman potrebbe diventare ben presto un nuovo difensore del Milan, i rossoneri lo hanno cercato anche in passato.

Il Milan, secondo il sito 90min.com, sarebbe vicinissimo a trovare l’accordo col Lille per il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale Sven Botman. I rossoneri erano sulle tracce del giocatore anche a gennaio, Maldini e Massara l’avevano individuato come sostituto ideale dell’infortunato Simon Kjaer.

Paolo Maldini

Allora non se ne fece nulla per le richieste alte del club francese ma l’olandese potrebbe spingere per un trasferimento nella prossima sessione di mercato, quando cioè il contratto di Alessio Romagnoli sarà scaduto. I colloqui coi dirigenti del Lille sarebbero andati a buon fine ed il Milan dovrebbe pagarlo 30 milioni di euro, battuta la concorrenza del Newcastle che si è già buttato su altri profili.

