Rabiot può diventare una pedina fondamentale della Juventus a patto che venga usato nel suo ruolo. Ma andiamo con ordine, Adrien Rabiot è stato prelevato dal PSG a parametro 0 con uno stipendio veramente altissimo, perché i parametri 0 non ti costano di cartellino ma di ingaggio sì. L’arrivo è stato accolto insieme a quello di Ramsey come un doppio colpo a costi relativamente contenuti. Se per il gallese il fallimento è stato totale: fisico, prestazioni e tattico.

Per il francese le prestazioni sono state oltre che il su e giù. Rabiot infatti è stato utilizzato inizialmente da mediano davanti la difesa, ma è troppo lento come regista. È stato enormemente utilizzato da mezzala sinistra con lo scopo di allargare il centrocampo a 4 in fase offensiva. Non è realmente il suo ruolo, per l’esattezza è stato usato anche come mezzala destra con gravi problemi di coordinazione.

Il suo ruolo è senza ombra di dubbio è quello di giocatore di quantità, non gli si devono chiedere gol, inserimenti fissi per lo scopo del tiro o assist finale e nemmeno la qualità di manovra. Il francese da il suo meglio come ruba palloni e corridore spacca centrocampo con le sue lunghe leve.

La partita con l’Inter è la conferma, parliamo di un giocatore che ha riconquistato un numero di palloni altissimo accanto a Locatelli prima e Zakaria dopo, con tanto di verticalizzazioni in verticale (straordinario per Vlahovic che si gira e tira). Quindi, il buon Adrien nel 4-2-3-1 ha il suo perché messo accanto ad un regista, dove può esclusivamente occuparsi di recuperare il pallone e servire i giocatori offensivi. Vedremo se Allegri insisterà nel nuovo modulo utilizzandolo in quella posizione.

