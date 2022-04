In attesa di capire come andrà a finire la corsa Scudetto si sta infiammando la corsa a Nicolò Zaniolo della Roma.

Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo è ambitissimo sul mercato. L’ex Inter ha il contratto in scadenza nel 2024 e per il momento nulla è stato fatto per rinnovarlo, nemmeno incontri preliminari. La sua stagione sta vivendo alti e bassi: se da una parte il trequartista ha dimostrato di aver superato i tremendi infortuni ai legamenti crociati, dall’altro non è sempre impiegato da Josè Mourinho che lo ha tenuto in panchina anche nel derby.

Aurelio De Laurentiis

La Juventus segue molto da vicino l’evoluzione delle cose ma nelle ultime settimane, riporta il Corriere dello Sport, si è inserito prepotentemente il Napoli che lavora alla sostituzione di Lorenzo Insigne, diretto in Canada. Gli azzurri sarebbero la squadra attualmente in pole per lui, la Roma non lo lascia partire per meno di 50 milioni; se ne saprà di più quest’estate.

