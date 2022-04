L’ex attaccante del Manchester United Wayne Rooney ha dato un consiglio peculiare a due giocatori dei Red Devils.

Wayne Rooney tramite un’intervista a SkySports ha detto a chiare lettere che sarebbe meglio che Paul Pogba e Cristiano Ronaldo cambiassero aria. “Io credo si sia arrivati a un punto in cui separare le rispettive strade sia la soluzione ideale. Paul sa di non essere riuscito a incidere come avrebbe voluto. Quando lo vedo giocare per la Francia è un calciatore completamente diverso per attitudine, visione di gioco, motivazione“.

Cristiano Ronaldo

“Non credo che il Manchester abbia avuto benefici dal ritorno di Cristiano. È vero che ha segnato tanti gol in particolare nella prima parte della stagione in Champions e non solo se pensiamo alla tripletta con il Tottenham, ma bisogna guardare al futuro: il club deve puntare su giocatori più giovani e più affamati che possano riportare in alto la squadra nel giro di due-tre anni”.

