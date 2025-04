Il Milan lo perde a zero e Ranieri fa il colpaccio per la Roma: decisione presa, l’incredibile incastro per giugno è “realtà”

Il Milan lo perde a zero e Ranieri fa il colpaccio per la Roma. Le ultime indiscrezioni di mercato rivelano un retroscena clamoroso.

Il Milan accelera in cerca di soluzioni per il futuro, con Furlani che ha convocato un summit decisivo già in questa settimana per la nomina del nuovo direttore sportivo rossonero. Il club è consapevole che il futuro si scrive ora, e non c’è più tempo da perdere. La scelta del DS sarà cruciale per definire la direzione della squadra, soprattutto in vista del mercato estivo. L’urgenza di prendere decisioni concrete è palpabile, e il Milan si prepara a compiere mosse decisive per dare una scossa alla propria struttura e pianificare una stagione all’altezza delle ambizioni.

La polemica Maignan e un giocatore perso a zero

Attorno alla squadra il clima è decisamente teso, alimentato dalla polemica sui social riguardo a Mike Maignan, bersagliato dai tifosi per un gesto poco apprezzato. Il numero uno rossonero è finito al centro di aspre critiche, aumentando la frustrazione tra i supporter. Per quanto riguarda il futuro, circola una voce destinata a stupire i tifosi: un giocatore che il Milan si appresta a perdere a zero potrebbe essere il prossimo obiettivo di Claudio Ranieri, che vorrebbe portarlo alla Roma. Questa potenziale cessione segna un altro capitolo delicato in una stagione già carica di incertezze.

Il Milan lo perde a zero e Ranieri fa il colpaccio per la Roma

Il passaggio temporaneo di Calabria al Bologna è stato finora positivo, con prestazioni che hanno riacceso i riflettori sulle sue qualità di difensore. Nonostante un recente infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, il giocatore ha contribuito significativamente agli successi della squadra emiliana, sia in Coppa Italia sia in campionato. Questa esperienza rinnovata potrebbe dunque aprire le porte a ulteriori sviluppi nella carriera di Calabria, con la Roma che l’osserva con interesse crescente. La corte della Roma a Davide Calabria non è una novità assoluta, dato che già in estate il giocatore era stato considerato per rinforzare la fascia destra della difesa giallorossa. Tuttavia, l’interesse sembra ora più concreto, specialmente alla luce del desiderio di Claudio Ranieri di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Ranieri, che assumerà un ruolo di consulente all’interno della società, ha individuato in Calabria il profilo ideale per il progetto futuro della Roma, anche in vista della scelta del nuovo allenatore.

Leggi l’articolo completo Il Milan lo perde a zero e Ranieri fa il colpaccio per la Roma: decisione presa, l’incredibile incastro per giugno è “realtà”, su Notizie Milan.