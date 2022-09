Il Milan si scopre indifeso: ai rossoneri manca Kessie. I dati sulla fase difensiva preoccupano Pioli

Come scritto da Tuttosport la fase difensiva del Milan non sta funzionando al meglio: 8 reti subite nelle ultime 7 giornate sono un dato in contrasto con 31 in 38 gare delle scorso campionato. Questo nonostante il livello di Maignan si stia confermando altissimo.

Questo Milan rispetto a quello della scorsa stagione potrebbe avere maggiori problemi di equilibrio difensivo, sia per un’indole e un’idea di gioco più spregiudicata, sia per una struttura diversa del suo centrocampo dove inevitabilmente si sente l’assenza di un mediano come Kessie.

The post Il Milan si scopre indifeso: ai rossoneri manca Kessie appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG