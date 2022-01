Il Napoli recupera i suoi attaccanti

Il Napoli può sorridere, la Gazzetta dello Sport riporta che la visita di controllo effettuata ieri sul viso di Victor Osimhen è andata bene e l’attaccante può rientrare in gruppo allenandosi con una mascherina. L’attaccante si era fratturato lo zigomo e l’orbita sinistra il 21 novembre contro l’Inter. Ieri anche Hirving Lozano è guarito dal Covid-19.

Entrambi dovrebbero svolgere una seduta di allenamento in gruppo completa ma ovviamente il messicano è molto più avanti in quanto a condizione fisica. L’ala sicuramente verrà convocata per la gara di lunedì prossimo contro il Bologna e si giocherà una maglia con Politano; il nigeriano potrebbe anche viaggiare con la squadra ma appare molto difficile un suo impiego, il suo rientro a pieno regime probabilmente ci sarà dopo la sosta per le nazionali.