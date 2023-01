Prima del match di oggi contro l’Atalanta, i tifosi del Bologna hanno omaggiato in curva Sinisa Mihajlovic con degli striscioni

«I campioni non muoiono mai, ciao Sinisa per sempre bolognese come noi!». Questa la frase sullo striscione più grande del settore.

