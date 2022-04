Potrebbe nascere un intrigo di mercato tutto argentino per l’Inter che cederebbe Lautaro Martinez al Tottenham rimpiazzandolo con Dybala.

Lautaro Martinez non attraversa un buon momento ma attira comunque grosse offerte. Tuttosport stamattina riporta che l’Inter potrebbe scegliere di cedere lui per far spazio a Paulo Dybala e l’interesse del Tottenham di Antonio Conte calzerebbe a pennello.

IM_Paulo_Dybala

Per assicurarsi la Joya ed il suo stipendio da top player, infatti, ai nerazzurri non basterebbero le cessioni di Alexis Sanchez ed Arturo Vidal, visto che uno egli obiettivi societari è l’ulteriore abbassamento del monte ingaggi. L’Inter potrebbe accettare un’offerta da 70 milioni di euro per Lautaro Martinez considerato che in quel ruolo si andrebbe ad acquistare Scamacca da aggiungere a Dzeko. Per chiudere il puzzle, il Tottenham non sembra così convinto di Dybala; chiosa il quotidiano torinese.

