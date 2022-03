Il Barcellona è scatenato, parla anche con l’agente di Rudiger che si svincolerà a parametro 0, interessa molto anche alla Juventus.

Il centrale difensivo del Chelsea, Rudiger è nel mirino oltre che della Juventus anche del Barcellona. In questo prossimo mercato, il Barcellona valuta ogni singola opportunità che gli pone davanti. La squadra catalana ha incontrato l’agente del giocatore per sondare richieste e volontà.

IM_pallone_serie_A_2020

La Juventus ha preparato un contratto da top player per Rudiger che nella testa di Allegri e della società bianconera fornisce almeno per tre anni l’asse centrale della difesa con De Ligt. Il giocatore però, non ha ancora scelto e sta aspettando di vedere cosa accade alla sua attuale società. Infatti Rudiger aspetta una proposta anche di rinnovo per vedere che status la società blues attribuirebbe al forte centrale della nazionale tedesca. La battaglia per il giocatore è iniziata, a suon di milioni si contenderanno il tedesco.

