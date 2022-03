Il terzino sinistro dell’Anderlecht Sergio Gomez si sta mettendo in luce attirando gli interessi di grandi club tra cui anche l’Inter, ma lui è concentrato sul presente.

Sergio Gomez nel corso di un’intervista rilasciata a Cadena Ser non ha voluto guardare troppo in avanti. “Sono molto contento per come sta andando la stagione. Al momento le cose stanno andando bene. Il mio ruolo? Per tutta la vita ho giocato nelle posizioni arretrate e questo non è mai stato dimenticato. Da terzino quest’anno ho iniziato molto bene e ho acquisito molta fiducia. La verità è che sono un giocatore versatile che può adattarsi a qualsiasi situazione, l’importante è aiutare la squadra ed è quello che faccio”.

“Inter, Manchester United, Ajax e le voci di mercato? Sono concentrato sugli ultimi mesi della stagione. Mi sto concentrando sulla Nazionale, sul club e approfitto di tutte le occasioni. Non so niente, davvero. Tornare al Barcellona? Non si sa mai come sarà il futuro, ma non sarebbe male tornare in quella che è stata la mia casa per otto anni. Mi hanno aiutato molto come giocatore e come persona. Sono molto grato“.

