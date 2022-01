Il Tottenham vuole Kessie a gennaio

Il Tottenham punta con decisione su Franck Kessie. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Guardian, gli Spurs, per battere la concorrenza di Paris Saint-Germain, Manchester United e Barcellona, vorrebbero anticipare a gennaio l’arrivo del centrocampista ivoriano e sarebbero quindi pronti a presentare un’offerta concreta al Milan per il cartellino.

Kessie ha il contratto in scadenza con il club rossonero e non sembra intenzionato a rinnovare. Il Tottenham potrebbe aspettare l’estate e provare a ingaggiare il giocatore a costo zero, ma in quel caso dovrebbe fare i conti con le altre squadre interessate. Il club allenato da Antonio Conte vorrebbe quindi giocare d’anticipo: occhio ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato, che potrebbe diventare caldissimo nei prossimi giorni.