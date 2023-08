Nikola Iliev ha ufficialmente lasciato l’Inter per trasferirsi al CSKA Sofia. Ecco le sue dichiarazioni nel corso della conferenza stampa

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del CSKA Sofia, Nikola Iliev si presenta così ai tifosi del suo nuovo club. Il bulgaro lascia l’Inter in prestito con diritto di riscatto.

LE PAROLE – «Non è stato difficile per me prendere questa decisione. Sono qui per crescere. Le ambizioni della squadra sono molto alte, così come le mie: voglio diventare campione di Bulgaria. Questo è un passo avanti per me. Per avere successo devi essere disciplinato e seguire i tuoi sogni. Non ho esitato a venire al CSKA, mi hanno proposto una buona offerta e non ho esitato. All’inizio ci vorrà del tempo per adattarsi, ma non credo che avrò problemi. Inter? Mi sono allenato molto con la prima squadra dell’Inter, uno dei miei idoli è Lautaro Martinez e ho cercato di imparare il massimo da lui. Mi tengo in contatto con i miei ex compagni».

