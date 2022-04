L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è molto motivato in vista della sfida casalinga al Milan.

Ciro Immobile ha parlato ai canali ufficiali della Lazio della gara di stasera e dei suoi record personali. “Sarà una gara bella ed interessante, tutta da vivere. Noi veniamo dal pareggio in extremis contro il Torino, giochiamo in casa e vogliamo vincere perché ci servono i tre punti. Se sono più affezionato al centesimo gol o alla prima tripletta con la Lazio? Sicuramente ad entrambi”.

Maurizio Sarri

“La prima tripletta in casa fu bella, soprattutto perché ci permise di vincere una partita importante. Anche il 100° gol con la Lazio fu emozionante, realizzarlo vincendo a San Siro poi lo rese ancora più speciale. Fu davvero una grande soddisfazione. Se penso a raggiungere Nordahl? No, non guardo mai ai possibili traguardi. Se arriveranno, sarà anche grazie ai miei compagni di squadra ed al lavoro settimanale. Cambiare il mio stile di gioco non sarà facile, però magari avrò più accortezza nel fare determinate cose. Sicuramente, se il fisico me lo permetterà, cercherò di giocare il più a lungo possibile”.

