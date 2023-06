Impallomeni si è espresso su Davide Frattesi, conteso da vari club di Serie A, tra cui l’Inter: i nerazzurri sarebbero in vantaggio

Secondo Stefano Impallomeni, il destino di Davide Frattesi sarebbe a tinte nerazzurre.

L’ex calciatore ha parlato così a TMW Radio, commentando la recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da parte del centrocampista del Sassuolo:

FRATTESI– «Ho letto l’intervista di Frattesi, per me ha individuato l’Inter nel suo club. Credo che l’Inter non si farà sorprendere un’altra volta come lo scorso anno. Credo che il Sassuolo, tramite Carnevali, abbia dato rassicurazioni. Il centrocampo del Milan campione d’Italia non c’è più. All’Inter in quel centrocampo ci starebbe molto bene. Il Milan deve ricostruire il vuoto lasciato da Tonali»

