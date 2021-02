Incidente stradale: grave Andrea Cossu, dirigente del Cagliari

È in gravi condizioni Andrea Cossu, ex centrocampista del Cagliari e attuale dirigente del club sardo. Questo pomeriggio, il 40enne cagliaritano ha avuto un incidente stradale in seguito al quale è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo la ricostruzione dell’Unione Sarda, Cossu era alla guida di una Porsche che per motivi ancora da chiarire è carambolata sulla carreggiata sulla Strada 554 in direzione Cagliari. La vettura è andata letteralmente distrutta e l’ex calciatore è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti polizia locale e vigili del fuoco. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, Cossu avrebbe riportato diverse fratture e un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.