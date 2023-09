Juan Cuadrado e Stefano Sensi sono infortunati e non disponibili all’Inter: gli aggiornamenti sulle loro condizioni

Il Corriere dello Sport si sofferma sull‘Inter e sui suoi due infortunati del momento: Juan Cuadrado e Stefano Sensi.

Quali sono le loro condizioni? Quando torneranno in campo?

Il colombiano ha nel mirino il match col Sassuolo. Attualmente sta continuando ad allenarsi per rimediare alla tendinite. Discorso diverso per Sensi, che invece potrebbe rivedersi sul campo non prima di fine settembre.

proviene da Inter News 24.

