Il Napoli ha comunicato che Victor Osimhen ha accusato un infortunio muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni.

Dal consueto report dell’allenamento fatto dal sito ufficiale del Napoli emerge l’infortunio dell’attaccante nigeriano Osimhen; ecco il comunicato. “Dopo il successo a Bergamo, la seduta mattutina di lunedì e la giornata di riposo di ieri, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center”.

“Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile allo ore 15. La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto partitina a tema. Successivamente lavoro di forza sul campo 1 e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra”.

