Ridgeciano Haps, terzino sinistro del Venezia, intervistato parla del momento della squadra. Queste le parole del calciatore.

Haps, terzino sinistro del Venezia parla del momento complicato della squadra: “È un momento difficile, siamo in lotta per la salvezza, cerchiamo di comunicare e parlare continuamente tra di noi per capire come migliorare sia in allenamento che in partita.”

Haps parla di lottare per la salvezza: “È la prima volta che mi trovo ad affrontare una situazione così, dove si lotta per la sopravvivenza. L’elemento fondamentale per non arrendersi è crederci e darci energia a vicenda.”

La speranza della salvezza: “Ci sono ancora otto partite e ci sono le opportunità per salvarsi e realizzare punti. Ciò che conta è quello che possiamo dimostrare sul campo, tutto quello che possiamo fare è dimostrare in campo questa fiducia gli uni negli altri.” Conclude così il terzino.

