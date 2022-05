Perisic ha deciso di andare via, precisamente al Tottenham raggiungendo il suo mentore Antonio Conte, ecco quanto risparmia l’Inter.

L’addio di Perisic all’Inter è pressoché oramai certo, ha scelto di andare in Inghilterra, precisamente al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

Accetterà quindi un biennale sulla base di 6 milioni di euro all’anno, rifiutando la proposta di 5 milioni di euro avanzata da Marotta. Proprio al dirigente, dopo la finale di Coppa Italia, il giocatore aveva rilasciato questa dichiarazione: “Il rinnovo? Non lo so, non so ancora. Marotta ottimista? Così non si parla, coi giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento. Anche questo è vero e dovete saperlo.“

Nella stagione scorsa il peso di Perisic a bilancio è stato pari a 12,51 milioni di euro. Un valore che è il risultato di una quota ammortamento pari alla cifra di 3.26 milioni di euro con uno stipendio lordo di 9,25 milioni di euro (per uno stipendio netto da 5 milioni di euro). Nella scorsa stagione è stato il terzo giocatore più caro dei nerazzurri, i primi due sono Correa e Barella.

