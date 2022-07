Kristjan Asllani, parla ai microfoni di Dazn, discutendo sul suo ruolo all’Inter ma non solo ecco le sue parole.

Queste le parole di Kristjan Asllani ai microfoni di Dazn, il nuovo acquisto dell’Inter. Ecco le parole del mediano sul suo ruolo: “Con Inzaghi non ho ancora parlato della mia posizione, ma lui sa che sono disposto a giocare da tutte le parti. Posso giocare in ogni ruolo del centrocampo.“

Kristjan Asllani

Aggiunge: “L’anno scorso a Empoli ho giocato principalmente da play davanti alla difesa, ma posso ricoprire tutti i ruoli. Fisicamente sto molto bene. Empoli? Devo ringraziare il mister Andreazzoli e il presidente Corsi per avermi dato l’opportunità di giocare. Quando non mi alleno mi godo la famiglia, non gioco alla Play e nemmeno al fantacalcio. Ora vorrei vincere lo scudetto.” Conclude così.

