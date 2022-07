Con un post nei social network, il centrocampista dell’Inter, Asllani saluta la sua vecchia squadra l’Empoli.

Ecco il saluto del nuovo mediano dell’Inter, Asllani alla sua vecchia squadra dell’anno scorso l’Empoli.

Questo il post nei social: “È arrivato il momento di abbandonare la mia seconda casa, dopo tredici anni con questa maglia non posso che ringraziarvi e fare il tifo sempre per voi. È un dispiacere immenso per me lasciare questo gruppo di persone fantastiche.“

Sede Inter

Aggiunge: “Non posso che ringraziare con tutto il cuore i due fantastici magazzinieri, Sauro e Luca ,tutti i fisioterapisti che sono sempre stati a nostra disposizione, i dottori, i due team manager Graziano e Simone, il Mister e tutto il suo staff, il direttore Accardi e il Presidente che mi ha sempre sostenuto da quando sono arrivato a Monteboro. Saluto e ringrazio i tifosi che ci hanno sempre appoggiato e che sono stati sempre al nostro fianco. Ed infine saluto i miei compagni, coloro che mi hanno integrato subito nel gruppo e insieme abbiamo vissuto momenti di felicità ed emozioni incredibili. È STATO UN PIACERE, GRAZIE DI TUTTO EMPOLI.” Conclude così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG