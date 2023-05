Le parole di Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo e tifoso dell’Inter, sul futuro del difensore. I dettagli

Paolo Bonolis ha parlato dell’Inter a GR Parlamento.

PAROLE – «Cosa ne penso di Skriniar? Ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa. Se avesse voluto fare questo cambio di carriera, sarebbe bastato dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un PSG che lo riempirà di denaro. Lì però sarà un pupazzo tra i pupazzi, qui a Milano invece era un idolo».

