L’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile dopo la vittoria di Udine per preparare la gara con l’Empoli; migliorano le condizioni di Barella e Bastoni.

L’Inter dovrebbe recuperare per la prossima partita Nicolò Barella mentre Alessandro Bastoni verrà valutato giorno per giorno. Il centrocampista era uscito nei minuti finali ad Udine per una forte botta al ginocchio, diagnosi confermata anche nelle ore successive; l’ex Cagliari dovrebbe rientrare in gruppo oggi.

Bastoni Alessandro

Il difensore invece si era infortunato poco prima di Bologna-Inter accusando una lesione muscolare seppur minima; si punta a recuperarlo per la finale di Coppa Italia di mercoledì 11. Non è però esclusa a priori una sua convocazione per il match di campionato di venerdì pomeriggio, si deciderà nei prossimi giorni.

