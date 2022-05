Potrebbero esserci dissapori insanabili tra lo Spezia ed il suo allenatore Thiago Motta per cui il club starebbe pensando ad un sostituto.

Non corre buon sangue tra Thiago Motta e la dirigenza spezzina: i buoni risultati portati a casa dal tecnico probabilmente non basteranno per continuare insieme. Il club ligure occupa la sedicesima posizione con 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione che mette quasi al sicuro il discorso salvezza anche se la Salernitana terzultima ha una gara in meno.

Andrea Pirlo

La dirigenza in realtà era vicina ad un esonero anche qualche mese fa, sempre a testimonianza di un rapporto che non decolla, allora il caso rientrò e si arriverà a fine stagione. Secondo Sky Sport l’idea per la prossima stagione è continuare con un profilo che vanta un passato importante da giocatore: il primo nome in lista è quello di Andrea Pirlo.

