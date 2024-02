As sottolinea il momento magico dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha saputo solo vincere nel 2024: il commento prima della sfida contro l’Atletico Madrid

As elogia l’Inter di Inzaghi dopo l’ennesima vittoria del 2024:

IL MOMENTO – «La squadra di Simone Inzaghi continua a compiere passi decisivi per completare un percorso in cui non ci sono dubbi che sia una delle migliori squadre al mondo. La vittoria contro la Salernitana non solo rafforza la posizione dei nerazzurri in Serie A, ma segna anche il conto alla rovescia verso la sfida contro l’Atletico. Ma non è solo il collettivo a lavorare perfettamente all’interno della squadra italiana affinché le cose vadano molto bene. La linea d’attacco della squadra è anche una delle più letali d’Europa. Lautaro Martínez e Marcus Thuram sono diventati una coppia ideale. Se c’era qualche dubbio su cosa potesse significare per l’Inter il cambio Lukaku-Dzeko per il francese, il primogenito di Lilian lo ha fugato fin dal primo giorno a Milano»

L’articolo Inter, dalla Spagna: «Nerazzurri top mondiale. E Lautaro-Thuram…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG