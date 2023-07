L’Inter sta valutando l’acquisto a titolo definitivo di Gianluca Scamacca dal West Ham: gli aggiornamenti

Come riporta Sky Sport, l‘Inter è in vantaggio sulla Roma per quanto concerne Gianluca Scamacca, e il motivo è molto semplice.

I giallorossi possono offrire all’attaccante solo un contratto in prestito, mentre i nerazzurri sono propensi all’acquisto a titolo definitivo: formula, questa, che garba molto il West Ham.

Le cifre dell’affare dovrebbero aggirarsi intorno ai 18-20 milioni.

L’articolo Inter e Scamacca: nerazzurri in vantaggio sulla Roma, ecco perchè proviene da Inter News 24.

